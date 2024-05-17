Sivasspor, İstanbulspor deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı
Trendyol Süper Lig karşılaşmasında Sivasspor deplasmanda konuk olduğu İstanbulspor'u 3-1 yendi.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Bülent Uygun'un öğrencileri Necmi Kadıoğlu Stadında oynanan maçta İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Sivasspor 13. dakikada Charis Charisis ile öne geçti. Gelen golle birlikte oyunun kontrolünü eline alan Sivasspor 43. dakikada Azizbek Turgunboev'in golüyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.
İkinci yarı skorun rahatlığıyla birlikte oyunun hızını düşüren Sivasspor 54. dakikada Bengali-Fode Koita'nın attığı golle skoru 3-0'a getirdi. İstanbulspor'da 2002 doğumlu Vefa Temel 81. dakikada sahneye çıktı ve skoru tayin eden golü kaydetti.
İstanbulspor'da Demeaco Duhaney 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bartuğ Elmaz'ın 63. dakikada kullandığı köşe vuruşunda hakem, Mendy Mamadou'nun elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi fakat VAR'dan gelen uyarı sonrasında penaltıyı iptal etti.
Sivasspor bu galibiyetle puanını 51'e yükseltirken, küme düşmesi önceden belli olan İstanbulspor ise 16 puanda kaldı.
Sivasspor ligin son haftasında sahasında Kayserispor'u konuk ederken, İstanbulspor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.
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