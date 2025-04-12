Sivasspor maçı öncesi... Fenerbahçe'ye kötü haber!
Fenerbahçe'de ağrıları bulunan Sofyan Amrabat, Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı-Lacivertliler'e, Faslı yıldızı Sofyan Amrabat'tan kötü haber geldi...
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe'de ağrıları bulunan Amrabat, Sivasspor maç kadrosuna alınmayacak.
AMRABAT'IN PERFORMANSI
28 yaşındaki orta saha, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 2 gol attı ve 3 asist katkısı yaptı.
Etiketler: #fenerbahçe #Sofyan Amrabat #sakatlık
Spor Haberleri
- Beşiktaş'ta sakatlık: Mücadeleye devam edemedi!
- Serdal Adalı'dan olaylı divan sonrası açıklama
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
- Zorlu mücadelede ilk düdük çaldı!
- Konyaspor, Göztepe'yi tek golle geçti!
- TFF'den Muhammed Damar atağı!
- Dağ Bisikleti Etap Yarışları’nda ikinci gün sona erdi
- Yaşananların ardından Yamantürk'ten açıklama!
- Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da 4. oldu
- 7 gollü maçta kazanan Manchester City!
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti'den 'talep listesi' iddiasına yanıt
- İmamoğlu dosyasına dokunan yanıyor mu?
- Üniversite hastanesinden açıklama geldi
- Mahir Polat için yeni karar!
- Başarır gözaltındayken onu savunan AKP'li isim kimdi?
- Hasan İmamoğlu, 'kayyum' sonrası ilk kez konuştu
- CHP MYK üyeleri belli oldu
- Askeri öğrencilere verilecek ceza belli oldu
- Garson, 'Hesabınızı Ekrem Başkan ödedi' dedi...
- İmamoğlu için kaç imza toplandı?