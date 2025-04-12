Sivasspor maçı öncesi... Fenerbahçe'ye kötü haber!

Yayınlanma: 12.04.2025 - 18:14

Güncelleme: 12.04.2025 - 18:14

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-Lacivertliler'e, Faslı yıldızı Sofyan Amrabat'tan kötü haber geldi...

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe'de ağrıları bulunan Amrabat, Sivasspor maç kadrosuna alınmayacak.

AMRABAT'IN PERFORMANSI

28 yaşındaki orta saha, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 2 gol attı ve 3 asist katkısı yaptı.