Filedeki derbide zafer Fenerbahçe Medicana'nın!
Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi yarı final serisi 2. maçında Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup etti ve seriyi son maça taşıdı.
Vodafone Sultanlar Ligi Playoff 1-4 Etabı ikinci maçında Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı.
2 galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride durum 1-1'e geldi.
Serinin üçüncü ve son maçı 14 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
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