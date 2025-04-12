Filedeki derbide zafer Fenerbahçe Medicana'nın!

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi yarı final serisi 2. maçında Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup etti ve seriyi son maça taşıdı.

Filedeki derbide zafer Fenerbahçe Medicana'nın!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.04.2025 - 15:35

Vodafone Sultanlar Ligi Playoff 1-4 Etabı ikinci maçında Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı.

2 galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride durum 1-1'e geldi.

Serinin üçüncü ve son maçı 14 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.


Etiketler: #Fenerbahçe Medicana #Galatasaray Daikin #Sultanlar Ligi

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