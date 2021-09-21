Sivasspor, Malatyaspor'u yendi

21 Eylül 2021 Salı, 22:09

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Candaş Erbil

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Sadık, Wallace, Mallan (Dk.74 Hafez), Haddadi, Chouiar (Dk. 83 Osman), Aabid, Ndong, Mustafa, Adem, Tetteh (Dk. 68 Walter)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer - Ahmet (Dk.58 Erdoğan), Goutas, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Fajr, Pedro Henrique (Dk. 88 Sefa), Gradel, Jorge Felix (Dk.58 Ulvestad), Kayode (Dk.68 Yatabare)

GOL: Dk. 70 Goutas (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Sadık, Mustafa (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Ahmet, Hakan, Fajr (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 70'inci dakikada Goutas'ın attığı gol ile 1-0 mağlup etmeyi başardı.

23'üncü dakikada ceza sahası yayı üzerinden Adem'in pasıyla topu alan Mallan'ın vuruşunda kaleci Muammer topu son anda kornere çeldi.

24'üncü dakikada Henrique'nin ortasına arka direkte yükselen Gradel'in kafa vuruşunda top auta gitti.

27'nci dakikada Sivasspor ceza sahasına gönderilen uzun topu Sivasspor savunması sektirdi. Topu alan Adem Büyük kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Muammer gole izin vermedi.

29'uncu dakikada Tetteh ceza sahası çaprazından topla buluştu, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleciden kornere gitti.

32'nci dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Mallan, Adem Büyük'ü topla buluşturdu. Adem'in vuruşunda top auta gitti.

36'ncı dakikada Kayode, savunma arkasına gönderilen topla çaprazdan ceza sahasına girdi. Onun vuruşunda top kaleci Ertaç'tan döndü.

38'inci dakikada Gradel'in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Felix'in müsait durumda vuruşu kaleyi bulmadı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

53'üncü dakikada kullanılan kornerden gelen topa arka direkte Adem Büyük sert vurdu, top direkten geri oyun alanına döndü.

70'inci dakikada sağ kanattan Fajr'ın yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Goutas kafayla topu filelere gönderdi: 0-1.

76'ncı dakikada sol kanattan açılan ortaya iyi yükselen Walter'in vuruşunda topu kaleci Muammer kurtardı.

Karşılaşma, Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



