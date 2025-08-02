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Sivasspor, Okan Erdoğan'ı transfer etti

Sivasspor, Okan Erdoğan'ı transfer etti

2.08.2025 22:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sivasspor, Okan Erdoğan'ı transfer etti

Sivasspor, 26 yaşındaki stoper Okan Erdoğan ile resmi sözleşme imzalayarak savunma hattını güçlendirdi. Tecrübeli oyuncu son olarak İstanbulspor'da forma giyiyordu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, stoper Okan Erdoğan'ı renklerine bağladı.

Kulübün açıklamasına göre, sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 26 yaşındaki stoper Okan Erdoğan ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Erdoğan, Başkan Yardımcısı Yusuf Bozatlı'nın katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı beyazlı renklerimize bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

29 Eylül 1998 tarihinde Berlin'de dünyaya gelen Okan Erdoğan, futbola SC Weyhe altyapısında başladı. Kariyerinde sırasıyla Nordwest, VfB Oldenburg ve Preußen Münster formalarını giyen başarılı savunmacı, 2021 yılından bu yana İstanbulspor'da forma giyiyordu.

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