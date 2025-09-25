Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.09.2025 18:58:00
Haber Merkezi
Sivasspor sahasında rahat kazandı

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Sivasspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0'lık net skorla mağlup etti.

TFF 1. Lig 7. hafta maçında Sivasspor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-0 kazandı.

Sivasspor, 29 ve 55. dakikalarda Daniel Avramovski'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

Maçın 62. dakikasında Bekir Turaç Böke, Sivasspor adına farkı üçe çıkardı.

Sivasspor'da Benjamin Mbunga Kimpioka 82. dakikada penaltı golüyle skoru 4-0'a getirdi.

Ev sahibi ekipte Bekir Turaç Böke tekrar sahneye çıktı ve 5-0 ile maçın skorunu belirledi.

Ligin sonraki haftasında Sivasspor deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise sahasında Sarıyer'i ağırlayacak.

İlgili Konular: #adana demirspor #Sivasspor #Trendyol 1. Lig