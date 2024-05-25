Sivasspor sezonu galibiyetle kapattı

Yayınlanma: 25.05.2024 - 21:09

Güncelleme: 25.05.2024 - 21:09

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bülent Uygun'un ekibi Sivasspor evinde Burak Yılmaz'ın yönetimindeki Kayserispor'u 2-1 yendi

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor'un gollerini 9. dakikada Fode Koita ve 53. dakikda Mijo Caktas kaydetti.

Kayserispor'un tek golünü ise 24. dakikada Joseph Attamah kaydeetti.

Bu sonuçla birlikte 54 puana ulaşan Sivasspor ligi ilk 8'de bitirmeyi garantilerken, geçtiğimiz hafta ligde kalmayı garantileyen Kayserispor ise ligi 42 puan ile tamamladı.