Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan Dia Saba iddialarına yanıt

28 Aralık 2022 Çarşamba, 12:41

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımdan ayrılacak ismi açıkladı.

İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba'nın devre arasında takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara değinen Çalımbay, "Biz tabii ki Dia Saba'nın gitmesini istemiyoruz ama o ailesinden dolayı gidiyor. Yönetimin de bizlerin de yapabileceği bir şey yok" değerlendirmesinde bulundu.

Dia Saba (solda) ile Robin Yalçın (sağda)

AİLESİNDEN DOLAYI AYRILMAK İSTİYOR

Kararı Dia Saba'nın ailesinin aldığını vurgulayan Çalımbay, "Kendisiyle konuştuk. Kalacağı zamana kadar çok iyi şekilde ligi bitirmesini istedik. Ondan sonra belki yönetimle oturur konuşurlar, olur veya olmaz. Şu andaki görüntü özellikle ailesinden dolayı ayrılmak istiyor" ifadelerini kullandı.