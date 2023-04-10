Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi
Süper Lig ekibi Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. tecrübeli teknik direktör, hakem kararlarına tepki göstererek, "Bazı şeyleri çözemiyoruz, hakem hatalarını. Bugün de hakem arkadaşımız yine zaman zaman beklenmedik hatalar yaptı. Sivas'ta hiçbir zaman kimseye saygısızlık yapmadık, özellikle de hakem arkadaşlarımıza ama maalesef onlar bize pek saygılı davranmıyorlar, bizim pozisyonlara pek dikkat etmiyorlar" ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, hakemlerin yönetiminden memnun olmadığını söyledi.
Çalımbay, karşılaşmanın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, takımından çok memnun olduğunu belirtti.
Maçın başından sonuna kadar kazanmak için her gayreti gösterdiklerini ve her türlü riske girdiklerini aktaran Çalımbay, "Maçta da çok çok iyi oynadık, çok iyi pozisyonlar yakaladık, maalesef önemli hatalarımızdan bir tanesi yediğimiz gol. İkincisi de kaçırdığımız goller ve son paslar" dedi.
Rıza Çalımbay
HAKEM KARARLARINA TEPKİ
Son paslarda dikkatli olmadıklarını ve girdikleri gol pozisyonları değerlendiremediklerini vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:
"Bazı şeyleri çözemiyoruz, hakem hatalarını. Bugün de hakem arkadaşımız yine zaman zaman beklenmedik hatalar yaptı. Sivas'ta hiçbir zaman kimseye saygısızlık yapmadık, özellikle de hakem arkadaşlarımıza ama maalesef onlar bize pek saygılı davranmıyorlar, bizim pozisyonlara pek dikkat etmiyorlar. Şimdi tekrar başka bir maça götürmeyeyim, bariz golü bile VAR'da çözemediler. Hiçbir yerde de çözemediler, Sivas'ın puanı gitti, hiç kimsenin de umurunda olmuyor, kimse de ilgilenmiyor. Bu yüzden sıkıntı yaşıyoruz, hakem arkadaşlardan dolayı."
Çalımbay, hakemlerin VAR sistemini çok iyi kullanamadığını savunarak, "Birazcık daha VAR'ı iyi kullanabilirler ve bizim de puanlarımız gitmez. Onun için bu maçta da hakem arkadaşımızın 1-2 hatası oldu ama biz yolumuza aynı şekilde hiç kimseye saygısızlık yapmadan devam edeceğiz. Bizim gösterdiğimiz saygıyı onların da göstermesi gerekiyor" diye konuştu.
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