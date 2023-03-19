Sivasspor, Süper Lig’de 7. galibiyetini aldı! Sivasspor 2-0 MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü müsabakasını 2-0 kazanan Sivasspor, bu sezon Süper Lig’deki yedinci galibiyetini elde etti.
Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde yedinci kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 12 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti.
Sivasspor, ligin 9. haftasında deplasmanda Başakşehir’i 2-0 yenerken, 10. haftada da evinde Giresunspor’u 3-0 mağlup etmişti. Yiğidolar, 15. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 yenmişti. 19. haftada Gaziantep FK’yı 2-1, 21. haftada da Alanyaspor’u 3-0 yenmişti. Kırmızı-beyazlılar 22. haftada ise Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etmişti.
Kırmızı-beyazlı takım, gelecek haftayı ise maç oynamadan tamamlayacak.
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