Sivasspor, ümitlerini Kasımpaşa'da bıraktı!

Yayınlanma: 19.04.2025 - 16:36

Güncelleme: 19.04.2025 - 16:36

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 3-1'lik skorla kazandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Can Keleş, 34. dakikada Mamadou Fall ve 90+9. dakikada Aytaç Kara attı.

Sivasspor'da Rey Manaj, 42. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Penaltı sonrası dönen topu ağlara gönderen Uğur Çiftçi'nin golü, VAR incelemesi sonrası ceza sahası için erken girdiği için iptal edildi.

Sivasspor'un tek golü 84. dakikada Fode Koita'dan geldi.

KASIMPAŞA EVİNDE KAYBETMİYOR

Evinde oynadığı son 8 lig maçını kaybetmeyen ve 5. galibiyetini elde eden Kasımpaşa, puanını 42'ye çıkarttı.

SİVASSPOR, İSTANBUL TAKIMLARINI YENEMİYOR

İstanbul takımlarıyla oynadığı son 11 maçı kazanamayan ve 10. yenilgisini alan Sivasspor, 31 puanla küme düşme hattında kaldı.

Kasımpaşa, gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacak. Sivasspor ise sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.