Sivasspor, ümitlerini Kasımpaşa'da bıraktı!
Kasımpaşa, evinde Sivassspor'u 3-1 mağlup ederek rakibini küme düşme hattı içerisinde bıraktı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 3-1'lik skorla kazandı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Can Keleş, 34. dakikada Mamadou Fall ve 90+9. dakikada Aytaç Kara attı.
Sivasspor'da Rey Manaj, 42. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Penaltı sonrası dönen topu ağlara gönderen Uğur Çiftçi'nin golü, VAR incelemesi sonrası ceza sahası için erken girdiği için iptal edildi.
Sivasspor'un tek golü 84. dakikada Fode Koita'dan geldi.
KASIMPAŞA EVİNDE KAYBETMİYOR
Evinde oynadığı son 8 lig maçını kaybetmeyen ve 5. galibiyetini elde eden Kasımpaşa, puanını 42'ye çıkarttı.
SİVASSPOR, İSTANBUL TAKIMLARINI YENEMİYOR
İstanbul takımlarıyla oynadığı son 11 maçı kazanamayan ve 10. yenilgisini alan Sivasspor, 31 puanla küme düşme hattında kaldı.
Kasımpaşa, gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacak. Sivasspor ise sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.
Spor Haberleri
- Zorlu mücadelede 11'ler belli oldu!
- Trabzonspor, 3 puanı Banza ile aldı!
- AKRA Gran Fondo’da pedallar dostluk için döndü
- 'Bu bitmez! Ben 2011'i yaşadım'
- Sivasspor, ümitlerini Kasımpaşa'da bıraktı!
- İstanbulspor iki hafta sonra güldü!
- Arslan Ekşi, Milli Takım'a veda etti
- Arslan Ekşi milli takıma veda etti
- İnsansı robotlar insanlarla birlikte yarıştı!
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kesenin ağzını açtı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!
- Erdoğan seçmeninin yüzde 25’ini kaybetti
- Adnan Oktar suç örgütü davasında karar açıklandı
- Başarısız teze diploma!
- Eşinin yanında ensesine ateş etti!
- Özel'den miting için anlamlı çağrı!
- Rus Rublesi adeta uçuşa geçti!
- ‘Bahçeli’nin demeci yargıya ve iktidara uyarı’
- Buharlaşan '2.5 trilyon' dosyası
- 'Sahte tanık arıyorlar!'