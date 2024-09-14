Sivasspor'a Rey Manaj'dan kötü haber!

Gaziantep FK maçında sakatlanan Sivassporlu Rey Manaj'ın sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Sivasspor'a Rey Manaj'dan kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2024 - 18:22

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Sivasspor'a kötü haber geldi.

Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, bu karşılaşmanın ilk yarısında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

beIN Sports'un haberine göre, Arnavut golcünün sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi.


Etiketler: #gaziantep fk #Sivasspor #sakatlık #Rey Manaj
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