Sivasspor'a yeni sezon öncesi Hakan Arslan'dan kötü haber
DG Sivasspor Kulübü, takım kaptanlarından Hakan Arslan’ın sakatlandığını duyurdu.
Sivasspor'da yeni sezon öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulüp tecrübeli oyuncu Hakan Arslan'ın sol alt adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu. Kulüp Doktoru Burak Ayyıldız, takım da sakatlığı bulunan futbolcu Hakan Arslan'ın sağlık durumu hakkında resmi internet sitesine açıklamada bulundu.
Ayyıldız şu ifadeleri kullandı:
"Cumartesi günü Süper Kupa maçında Trabzonspor ile oynadığımız maçın ardından sol alt adalesinde ağrı hisseden sporcumuza yapılan kontrollerde, sol alt adalesinde orta seviyeye yakın yırtık tespit edildi. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."
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