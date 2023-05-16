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Sivasspor'da Dimitris Goutas, Galatasaray maçında yok

Sivasspor'da, Kasımpaşa maçında sarı kart gören Dimitris Goutas, Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2023 - 17:33
Sivasspor'da Dimitris Goutas, Galatasaray maçında yok
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Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Sivasspor'a kötü bir haber geldi.

Rıza Çalımbay'ın ekibinde Dimitris Goutas, Kasımpaşa karşılaşmasının 21. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Yunan futbolcu, ligin 35. haftasındaki Galatasaray karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.


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