Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi üç eksik
Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor'da üç isim bu maçta forma giyemeyecek.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında cumartesi deplasmanda lider Galatasaray ile karşılaşacak.
RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ozan Ergün yönetecek.
Sivasspor, cuma günü İstanbul'a giderek burada yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.
Kırmızı beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Djordje Nikolic, Jan Bieganski ve Alaaddin Okumuş Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda 34 puan topladı.
Etiketler: #Sivasspor #galatasaray #sakatlık
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