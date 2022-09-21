Sivasspor'da Leke James ameliyat oldu

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen forvet oyuncusu Leke James, ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat oldu.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2022 Çarşamba, 19:15
Sivasspor'da Leke James ameliyat oldu
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da golcü oyuncu Leke James ameliyat edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Leke James'in sol ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından ameliyat edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taşer, başarılı geçen operasyon sonrası Leke James'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.


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