Sivasspor’da Mecnun Otyakmaz güven tazeledi
Sivasspor Kulübünün olağan genel kurul toplantısında tek aday olarak seçime giren Mecnun Otyakmaz, yeniden başkan seçildi.
Sivasspor'da yapılan olağan genel kurulda Başkan Mecnun Otyakmaz güven tazeledi.
Genel kurulda gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından tek listeyle gidilen seçimde Mecnun Otyakmaz, yeni yönetim kuruluyla 3 yıllığına tekrar başkan seçildi.
Mecnun Otyakmaz başkanlığındaki yönetim kurulunun asil üyeleri Gökhan Karagöl, Bahattin Eken, Mehmet Akif Bağce, Yusuf Bozatlı, İbrahim Emre Mermer, Nurettin Yıldırım, Faruk Taşseten, Burak Özçoban, Erhan Ekici, Deniz Kızılırmak, Kürşad Ceylan, Ömer Yaman, Arif Kaleli ve İsmail Yıldız oldu.
Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, kongre sonrası eski yöneticilere teşekkür belgesi ve plaket taktim etti.
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