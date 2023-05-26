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Sivasspor’da olağan genel kurul kararı alındı

Süper Lig ekibi Sivasspor, 10 Haziran Cumartesi günü olağan genel kurul yapacak. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 17 Haziran Cumartesi günü aynı saat ve -yerde gerçekleşecek.

İHA
Yayınlanma: 26.05.2023 - 11:32
Sivasspor’da olağan genel kurul kararı alındı
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Spor Toto Süper Lig’de kötü günler geçiren DG Sivasspor Kulübü'nde, olağan genel kurul kararı alındı.

Genel kurul 10 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Sivasspor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10.06.2023 Cumartesi günü saat 19.00’da Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde olağan genel kurul, 17.06.2023 Cumartesi günü aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır. Tüm üyelerimize duyurulur” denildi.

Sivasspor tarafından yapılan açıklama:


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