Sivasspor'da Pedro Henrique Internacional'e transfer oldu
Sivasspor Kulübü, golcü futbolcu Pedro Henrique ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
Sivasspor Kulübü, Brezilyalı oyuncu Pedro Henriqure ile yolların ayrıldığı ve Brezilyalı futbolcunun ülkesinin takımlarından Internacional'e transfer olduğu duyuruldu.
Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Sezonu'nun başında Yukatel Kayserispor'dan transfer ettiğimiz ve sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta formasında uzak kalacak olan Pedro Henrique, Brezilya'da yaşayan kızının ciddi sağlık sorunları nedeniyle ülkesine dönerek, ailesinin yanında olmak istediğini yönetim kurulumuza iletmesinden sonra kendisiyle yapılan görüşmelerde, yaşadığı şehrin takımı Internacional'ın kendisini istediğini ve bu kulübe transfer olarak kızının yanında olmak istediğini ısrarla yenilemiştir.
Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirme neticesinde; her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verilip, Internacional ile bonservis ücreti konusunda anlaşarak Pedro Henrique'nin satışını istemeyerek de olsa onaylamıştır.
Kısa zaman içinde kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan ve camiamıza büyük uyum sağlayan Pedro Henrique'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz."
Video Haberler
- Tek tehdit 'müsilaj' değilmiş: Marmara Denizi'nde 'toksi
- '3 gün oldu, nerede one minute diyen Erdoğan?'
- Tek tek saydı: 'Duyuyor musunuz?'
- Down sendromlu Emine, 281 gündür kayıp
- Görevdeki subay ve astsubaylar da aralarında: İstanbul
- Ünü dünyaya yayılmıştı: 'Horoz Bahtiyar'dan kötü haber
- Şaşkın bakışlarla izlediler
- Tüp bebek parası evleriyle birlikte yandı
- Silivri'de 'kaçak hayvan' operasyonu
- Ankara'da korkutan kaza: Önce ATM'ye sonra araca çarptı
En Çok Okunan Haberler
-
- İspanyollar duyurdu! Avrupa'dan 5 talip...
- İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesine çıktı
- Türkan Saylan’a FETÖ kumpasının 13. yılı
- TÜİK, dış ticaret endekslerini açıkladı
- '3 gün oldu, nerede one minute diyen Erdoğan?'
- Marmara Denizi'nde 'toksik' tehlikesi
- Tek tek saydı: 'Duyuyor musunuz?'
- Luka Doncic'ten kötü haber!
- Bakan Soylu'ya 'Suriyeliler' sorusu
- Twitter hissedarından Elon Musk'a dava