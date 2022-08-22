Sivasspor'dan orta sahaya Dia Saba takviyesi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, İsrailli oyuncu Dia Saba'yı renklerine bağladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba'yı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Pro Ligi'nde El-Nasr forması giyen 29 yaşındaki Dia Saba ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Dia Saba'ya Demir Grup Sivasspor'umuza 'hoş geldin' der, formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Futbola ülkesinin Beitar Tubruk takımında başlayan Saba, ardından Maccabi Tel Aviv, Hapoel Beer Sheva, Bnei Sakhnin, Maccabi Petah Tikva ve Maccabi Netanya'da forma giydi.
İsrailli oyuncu 2020 yılında Çin Süper Ligi temsilcisi GZ City'ye transfer olurken, geçen sezonu El-Nasr'da geçirdi.
Kariyerinde 290 maça çıkan Dia Saba, 96 kez gol sevinci yaşadı ve 48 kez de asist yaptı.
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kız yurdunda ölüm tehlikesi
- Beykoz'da AKP zulmü sürüyor, yurttaşlar direniyor
- Yüzlerce kız çocuğu ölebilir
- Gelecek Partisi'nde toplu istifa
- Çip krizi sürüyor
- Hastane tartışması gündeme oturdu
- AKP'li belediye, polislerle Validebağ'a girdi
- YÖK'ten şeriat üniversitelerine iptal
- Şoförün ilk ifadesi ortaya çıktı
- Gaziantep'teki kazada yeni gelişme!