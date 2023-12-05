Spor yazarları Fenerbahçe - Sivasspor maçını yorumladı: 'Pazubentsiz kaptan Fred'

Yayınlanma: 05.12.2023 - 09:19

Güncelleme: 05.12.2023 - 09:19

Fenerbahçe, kendi sahasında ağırladığı Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "F.Bahçe ilk yarı baskılı ve istekliydi. Önce Szymanski sonra da İrfan Can ölçüp, biçip attığı şık golle skoru 2-0 yaptı. İkinci yarının başında Sivas farkı bire indirince herkesin aklında “Eyvah yine mi?” sorusu oluşsa da Dzeko buna izin vermedi, F.Bahçe net bir galibiyetle liderliği G.Saray’dan geri aldı." (Cumhuriyet)

''PAZUBENTSİZ KAPTAN FRED''

Uğur Meleke: ''Dün Fred, yine recovery (geri kazanma) departmanının lideriydi. Ayrıca Fred sahadayken Szymanski’nin de, İrfan Can’ın da, Tadic’in de daha iyi oynadıklarını görüyorum. Hem kendisi oynayan, hem de etrafındakileri iten bir adam. Fred, Fenerbahçe’nin saha içi lideri. Pazubent ihtiyacı olmayan bir kaptan. Onun varlığı, etrafındaki herkesi değiştiriyor.'' (Hürriyet)

Ercan Güven: ''Fenerbahçe Avrupa’da yarım düzine gol yiyince, ne gidecekler-gelecekler listesi kaldı, ne kulübeye yardımcı hoca eklenmesi ne İsmail Kartal’ın yabancı bir teknik direktörle değiştirilme ihtimali. “Tadilat” değil; neredeyse buldozerle girecekler takıma! İnsaf ve tolerans sıfır bu futbolda. Yahu tökezlemenin somut gerekçesi, yarısı “olmazsa olmazlardan” takımda on bir sakattı. Futbolu bırakmadılar ki… Dönecekler eninde sonunda. Hoca derseniz, takıma milletin ağzını sulandıran futbolu oynatan da oydu. Dereyi geçerken at değiştirmenin manası var mıydı? İşte yine lider Fenerbahçe. Gol de atıyor, oyunu da yükseliyor yeniden. Çalışan makinayı tamir etmek nereden çıktı? Sözün özü; 4-1 galibiyet ve özlenen oyuna kavuşmak, futbolcusundan teknik direktörüne “genel af” getirdi Fenerbahçe futbol takımına. Haftaya Beşiktaş maçı var Fenerbahçe’nin… Eksiklerinin bir kısmına kavuşmuş, eski futbolunu ucundan yakalamış olarak avantajla çıkacağı derbiyi de kazanırsa şu birkaç haftanın hiç yaşanmamış gibi olmaması için bir sebep yok.'' (Milliyet)

''İLK SIRAYA YAZACAKSIN''



İlker Yağcioğlu: ''Fenerbahçe ilk 20 dakikayı son derece iyi oynadı. Ön alan baskısı, topu kazandıklarında hızlı oynamaları, rakip ceza sahasında çoğalma hepsi beklenilen gibiydi. Bu oyunda da baş aktör Fred'di. Futbol bir takım oyunudur ama bazen öyle oyuncular vardır ki yoklukları bütün takımın oyununu etkiler. Tıpkı Fred gibi. Fred'in dönüşü, İrfan iyi oyunu, Szymanski'nin fırsatçılığı, Tadic ve Dzeko'nun tam zamanında ortaya çıkması Fenerbahçe'nin derin bir nefes almasını sağladı.'' (Takvim)

Ridvan Dilmen: "Stoper İsmail ilk 18'e giremez ancak defansif orta sahada oynatacaksan ilk sıraya yazmak zorundasın. Fred hazır değil ama topu ayağında eveleyip gevelemiyor. İlk golde direkt topu ayağından çıkardı ve golün hazırlayıcısı oldu.'' (TV 8.5)