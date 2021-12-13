Sivasspor'dan tepki çeken paylaşım!
Sivasspor'un Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta Luyindama ile çarpışan Muslera sedye ile oyunu terk etti. Futbol dünyası Muslera'nın sakatlığına üzülürken Sivasspor maç sonu paylaşımında tepki çeken bir fotoğraf paylaştı.
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi takımın sosyal medyadan yaptığı galibiyet paylaşımına ise tepki yağdı.
GALATASARAY TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ
Sivasspor, Fajr'in attığı gol öncesi Luyindama'yla çarpışarak yerde kalan ve ardından sedyeyle oyunu terk eden Muslera'nın acılar içinde yerde yattığı fotoğrafı galibiyet paylaşımında kullandı. Çileden çıkan Galatasaray taraftarı bu paylaşımın altına tepki dolu yorumlar yaptı.
SİVASSPOR PAYLAŞIMI SİLDİ
Gelen tepkilerin ardından geri adım atan Sivasspor, Muslera'nın fotoğrafını kullandığı paylaşımını sildi. Yiğidolar yeni bir galibiyet paylaşımı yaparak Galatasaray'ı yıkan golü atan Fajr'in görselini kullandı.
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