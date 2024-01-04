Sivasspor'un genç yıldızına Premier Lig kancası!
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyen genç yıldız Yunus Emre Konak'a İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'un teklif yaptığı öğrenildi.
Sivasspor'un genç yeteneği Yunus Emre Konak'a İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'un resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un altyapıdan yetiştirdiği ve daha sonra kısa sürede A takıma yükselen orta saha oyuncusu 17 yaşındaki Yunus Emre Konak'a İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'un resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Kulüpler arasındaki transfer görüşmesinin henüz sonuçlanmadığı bildirildi.
Yunus Emre Konak
'HEDEFİM AVRUPA' DEMİŞTİ
Yunus Emre Konak, 8 Ağustos'ta basın mensuplarına verdiği röportajında hedefinin Avrupa olduğundan bahsetmişti. Yunus Emre Konak açıklamalarında, "Futbolculuk hedefimde yavaş yavaş ilerliyorum. Avrupa'ya gitme hayalim var" dedi.
Yunus Emre Konak, ligin başında Kayserispor ile oynanan hazırlık maçında profesyonel kariyerinin ilk golünü atmıştı. Konak bu sezon ise kırmızı beyaz forma ile çıktığı 17 resmi maçta 1 asist yaptı.
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