Sivas'ta gol sesi çıkmadı!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında EMS Yapı Sivasspor, Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.
Süper Lig'in 7. haftasında EMS Yapı Sivasspor, Atakaş Hatayspor'u ağırladı.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 berabere bitti.
Ligde yalnızca 1 galibiyeti olan Sivasspor, galibiyet hasretiini 5 maça çıkardı. Bu sezon mağlubiyeti bulunmayan Hatayspor ise ligde 5. beraberliğini aldı.
Bu sonuçla birlikte puanını 11'e yükselten Hatayspor 4; 7 puana ulaşan Sivasspor ise 12. sırada konumlandı.
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