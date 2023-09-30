Sivas'ta gol sesi çıkmadı!

Yayınlanma: 30.09.2023 - 15:29

Güncelleme: 30.09.2023 - 15:29

Süper Lig'in 7. haftasında EMS Yapı Sivasspor, Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 berabere bitti.

Ligde yalnızca 1 galibiyeti olan Sivasspor, galibiyet hasretiini 5 maça çıkardı. Bu sezon mağlubiyeti bulunmayan Hatayspor ise ligde 5. beraberliğini aldı.

Bu sonuçla birlikte puanını 11'e yükselten Hatayspor 4; 7 puana ulaşan Sivasspor ise 12. sırada konumlandı.