Sivas'ta gol sesi çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında EMS Yapı Sivasspor, Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2023 - 15:29
Sivas'ta gol sesi çıkmadı!
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Süper Lig'in 7. haftasında EMS Yapı Sivasspor, Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 berabere bitti.

Ligde yalnızca 1 galibiyeti olan Sivasspor, galibiyet hasretiini 5 maça çıkardı. Bu sezon mağlubiyeti bulunmayan Hatayspor ise ligde 5. beraberliğini aldı.

Bu sonuçla birlikte puanını 11'e yükselten Hatayspor 4; 7 puana ulaşan Sivasspor ise 12. sırada konumlandı.


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