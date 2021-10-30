Sivas'ta kazanan çıkmadı! | Altay 1-1 Sivasspor

Süper Lig'in 11. haftasında İzmir Bornova'da oynanan mücadelede Altay ile Sivasspor puanları paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2021 Cumartesi, 18:30
Sivas'ta kazanan çıkmadı! | Altay 1-1 Sivasspor
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Süper Lig'in 11. haftasında Altay ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Sivasspor, 38. dakikada Mustafa Yatabare'nin golüyle öne geçti. Altay, 44. dakikada Daouda Karamoko Bamba'nın golüyle skoru eşitledi. Bamba, takımının attığı son 6 golün 5'ine doğrudan katkı sağladı.

3 maç aradan sonra tekrar puan alan Altay, puanını 16'ya yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan ve 3 maçtır üst üste sahadan beraberlikle ayrılan Sivasspor, puanını 12'ye çıkardı.

Altay, gelecek hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.



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