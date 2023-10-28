Adana Demirspor'un evinde bileği bükülmüyor!
Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor, Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Adana Demirspor iç sahadaki serisiin 6 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçında Adana Demirspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Hakan Keleş ile ilk maçına çıkan Konyaspor, Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 kaybetti. Adana Demirspor üç golle 3 puana ulaştı.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 54 ve 90+3. (P) dakikalarda M'Baye Niang, 81. dakikada Mario Balotelli kaydetti.
Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor iç sahada kazanma serisini 6 maça çıkardı ve puanını 20'ye yükseltti. Konyaspor 9 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Adana Demirspor, Sivasspor'a konuk olacak. Konyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
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