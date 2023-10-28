Adana Demirspor'un evinde bileği bükülmüyor!

Yayınlanma: 28.10.2023 - 21:13

Güncelleme: 28.10.2023 - 21:13

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçında Adana Demirspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Hakan Keleş ile ilk maçına çıkan Konyaspor, Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 kaybetti. Adana Demirspor üç golle 3 puana ulaştı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 54 ve 90+3. (P) dakikalarda M'Baye Niang, 81. dakikada Mario Balotelli kaydetti.

Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor iç sahada kazanma serisini 6 maça çıkardı ve puanını 20'ye yükseltti. Konyaspor 9 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Adana Demirspor, Sivasspor'a konuk olacak. Konyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.