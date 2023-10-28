Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Adana Demirspor'dan Cumhuriyet'in 100.yılı için koreografi!

Adana Demirspor taraftaları saat 19.23'te Cumhuriyet'in 100.yılına özel koreografi gösterisi yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2023 - 20:11
Adana Demirspor'dan Cumhuriyet'in 100.yılı için koreografi!
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor, evinde Konyaspor ile karşılaştı.

Mücadelede 23. dakikaya girildiğinde Adana Demirspor taraftarları, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen koroegrafi yaptılar.

Koroegrafide elinde gazeteyle Cumhuriyet'in ilanını duyuran bir çocuğu tribünlerde ilerleten taraftarlar adeta görsel bir şölene imza attı.

Adana Demirspor taraftarlarının koreografiyi yaptığı sırada, orta alanda olan faulün ardından hakem Turgut Doman da su molası verdi ve seyirciler Adana Demirspor'un koreografisini izledi. 

 


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