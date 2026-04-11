Siyah-Beyazlılar, Antalyaspor’u Orkun, Jota ve Oh’un golleriyle geçti: Kartal evinde uçtu

Beşiktaş, Süper Lig’in 29. haftasında konuk ettiği Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederken kaptan Orkun Kökçü bir kez daha yıldızlaştı. Kökçü 5. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Milli futbolcu, 9. dakikada ise Jota’nın golünde asisti yaptı. Kökçü bu sezon 8 gol, 9 asistlik performans yakaladı.

GOLÜN ADI OH

Siyah-Beyazlıların santrforu Oh, attığı 2 golle maça damgasını vurdu. Oh, Siyah-Beyazlı formayla 6. golünü kaydetti. 2 aylık sakatlığını atlatan El Bilal Toure, 63. dakikada oyuna girdi.

TFF’YE KIRMIZI KART

Beşiktaşlı taraftarlar, Antalyaspor maçından önce F.Bahçe derbisinde hakem Yasin Kol’un verdiği penaltı kararına tepki olarak kale arkası tribünde ellerindeki kırmızı kartonlarla TFF ile MHK’yi protesto etti.

YALÇIN’DAN FARKLI 11

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor karşısında F.Bahçe derbisine göre ilk 11’de 5 değişiklik yaptı. Ndidi sakatlığı nedeniyle oynamazken, Agbadou, Uduokhai, Cerny ve Asllani yedek oturdu. Bu isimlerin yerine Djalo, Emirhan, Kartal Kayra, Cengiz Ünder ve Jota 11’de sahaya çıktı.

LUCE UNUTULMADI

Yaşamını yitiren efsane teknik direktör Lucescu maç öncesi anıldı. Beşiktaşlı futbolcular, Rumen çalıştırıcının fotoğrafının olduğu tişörtler giyerken sahaya “Seni hiç unutmayacağız yüzyılın şampiyonu” pankartıyla çıktı. Saygı duruşunda Lucescu ayakta alkışlandı, “I love you Luce” tezahüratı yapıldı. Cengiz ıslıklandı - Beşiktaşlı taraftarlar, maça 11’de başlayan Cengiz Ünder’i 77. dakikada oyundan çıkarken ıslıkladı. Beşiktaş Kulübü, futbol forma göğüs sponsorluğu için Beko ile süren anlaşmanın 2028-29 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Beşiktaş, 468 milyon 426 bin 600 TL artı KDV alacak.