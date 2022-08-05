Sjors Ultee: 'Burak Yılmaz 11'e girmeyecek'

05 Ağustos 2022 Cuma, 18:34

Burak Yılmaz'ın transfer olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard Teknik Direktörü Sjors Ultee, açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz'ın henüz hazır olmadığını belirten Ultee, "Burak Yılmaz, Ajax maçında ilk 11'de olmayacak. Ajax maçında tempo yüksek olacak. Burak Yılmaz her geçen gün daha iyiye gidiyor ancak şu an tam olarak hazır değil. Mantıklı olan karar buydu." dedi.

Ajax maçında sonradan oyuna girebileceğini belirten başarılı çalıştırıcı, "Burak, maçın devamında kesinlikle aklımızdaki ilk değişikliklerden biri olacak. Aksi halde onu maç kadrosuna da almazdım." ifadelerini kullandı.