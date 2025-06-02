Skandal Türkiye tezahüratı Ergin Ataman'ı çıldırtmıştı: Yunanistan'da olaylı Olympiakos - Panathinaikos maçına devlet el attı!

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Basketbol Süper Ligi final serisinde Olympiakos'a deplasmanda 91-83 mağlup oldu. Seride durum 1-1'e gelirken maç anı ve sonrasında yaşananlar büyük ses getirdi.

Ergin Ataman, Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratlara sert tepki gösterirken maçın son bölümüne doğru teknik faulle ihraç edildi. Karşılaşmanın ardından Ergin Ataman, Türkiye için yapılan küfürlü tezahüratlara tepki gösterdi. Ataman açıklamasında, "Sirk! Burada spor yapılmıyor! Kimse Türkiye'ye küfür edemez. Kimse benim ülkeme küfredemez" demişti.

Olympiakos'un basketbol şubesinin sahipleri Panagiotis ve Giorgos Angelopoulos ise Ataman'ın tutuklanması gerektiğini belirtti. Yapılan açıklamada, "Ergin Ataman, Olympiakos taraftarına 'p..' dedi. Kimse Olympiakos taraftarına 'p..' diyemez. Ataman’ın tutuklanması lazım, yabancı bir ülkede çalışıyor. Şiddeti körüklüyorlar, bu final serisi nasıl sona erecek bilmiyorum" ifadeleri kullanıldı.

Olaylı derbide yaşananlara hükümet el attı. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hükümet iki ay önce, profesyonel spor alanında yeri olmayan şiddet olaylarına son vermeyi amaçlayan bir dizi girişim ve karar üstlendi. Otomatik cezalar getirdik, cezai yaptırımları sıkılaştırdık, kamera ve giriş kontrollerinin çalışmasını zorunlu hale getirdik. İlk andan itibaren bunların uygulanmasına sadık kaldık ve tüm maçları olaysız bir şekilde gerçekleştirdik veya durum kontrolden çıktığında katı ama adil cezalar verdik. Dünkü görüntüler profesyonel sporlar için bir onur değil, Avrupa düzeyinde liderlik yapan iki takım için çok daha fazla anlam taşıyor. Cezai ve disiplin sorumluluğu varsa bunlar uygulanır. Çarşamba günü yapılması planlanan üçüncü final ertelendi. Aynı günün sabahı iki takımın sahipleri bu durumun son bulacağına dair açık taahhütlerde bulundu. Aksi takdirde şampiyona kalıcı olarak askıya alınacak. Hükümet, stadyumlarda, üniversitelerde veya başka herhangi bir yerde olsun, şiddete ve suça hiçbir şekilde tolerans gösterilmediğini sözlerle değil, eylemleriyle kanıtlamıştır."



