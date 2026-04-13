Skriniar bekleyişi

Fenerbahçe, Kayserispor galibiyetiyle şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koydu. Sarı-Lacivertlilerde gözler sakat futbolculardan gelecek haberlere çevrildi. Uzun süreli sakatlığını atlatan ve ağrılarına rağmen Beşiktaş derbisinde 90 dakika, Kayserispor maçında ise ilk 45’te oynayan Milan Skriniar dinlendiriliyor. Fenerbahçe sağlık heyeti, risk almamak için Slovak stoperi aktif dinlenmeye aldı. Tecrübeli oyuncunun haftaya Rizespor’la oynanacak maça yetişmesi bekleniyor. Sakatlığı süren Asensio için de yoğun tedavi programı uygulanıyor. Sarı-Lacivertlilerde tek hedef Skriniar ile Asensio’nun 2 hafta sonra oynanacak Galatasaray derbisinde sahaya ilk 11’de çıkabilmeleri.