Slavia Prag-Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi açıklandı

22 Şubat 2022 Salı, 13:32

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 24 Şubat Perşembe günü Çekya'da oynanacak Slavia Prag-Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Eden Arena'da saat 23.00'te başlayacak mücadelede Kavanagh'ın yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Harry Lennard yapacak. Andrew Madley ise mücadelenin dördüncü hakemi olacak.

Fenerbahçe, Slavia Prag ile kendi sahasında oynadığı ilk karşılaşmada rakibine 3-2'lik skorla mağlup olmuştu.