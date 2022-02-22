Slavia Prag-Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi açıklandı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Çekya'da Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşmanın hakem kadrosu açıklandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 24 Şubat Perşembe günü Çekya'da oynanacak Slavia Prag-Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.
Eden Arena'da saat 23.00'te başlayacak mücadelede Kavanagh'ın yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Harry Lennard yapacak. Andrew Madley ise mücadelenin dördüncü hakemi olacak.
Fenerbahçe, Slavia Prag ile kendi sahasında oynadığı ilk karşılaşmada rakibine 3-2'lik skorla mağlup olmuştu.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Uzmanından 'bağırsak sağlığı' için tavsiyeler
- Ferdi Kadıoğlu kararını verdi!
- Kritik ismi yıllar önce gözaltına alınmış
- Avrupa Birliği'nden 'Osman Kavala' açıklaması
- 'Psikopatlar kahvelerini sade tercih ediyor'
- Havayolları şirketlerinde 'Ukrayna' kararı
- Gazze'de, Filistinli hasta tutuklular için destek
- Travma sonrası ilk yardım, 'uyum sürecini' hızlandırıyor
- Meme kanserinde 'erken tanı' hayati önem taşıyor
- Sebze tüketmek tek başına kalp krizi riskini azaltmıyor