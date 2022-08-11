Slovacko - Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında bugün Çekya temsilcisi Slovacko'ya konuk oluyor. Slovacko - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Slovacko ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler maçın galibi olmak ve Slovacko'yu elemesi halinde, Austuria Wien ile karşılaşmak istiyor.
SLOVACKO - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Slovacko - Fenerbahçe maçı 11 Ağustos Perşembe günü (bugün) oynanacak.
Çekya'nın Uherske Hradiste kentindeki Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty'de, yerel saatle 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.
SLOVACKO - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport'ta naklen yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre Mor, Serdar Dursun, Lincoln, Valencia
Slovacko: Nguyen, Simko, Kadlec, Tomic, Danicek, Holzer, Levin, Travnik, Kohut, Kozak, Sasinka
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