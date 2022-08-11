Slovacko - Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

11 Ağustos 2022 Perşembe, 09:12

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Slovacko ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler maçın galibi olmak ve Slovacko'yu elemesi halinde, Austuria Wien ile karşılaşmak istiyor.

SLOVACKO - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slovacko - Fenerbahçe maçı 11 Ağustos Perşembe günü (bugün) oynanacak.

Çekya'nın Uherske Hradiste kentindeki Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty'de, yerel saatle 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

SLOVACKO - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport'ta naklen yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre Mor, Serdar Dursun, Lincoln, Valencia

Slovacko: Nguyen, Simko, Kadlec, Tomic, Danicek, Holzer, Levin, Travnik, Kohut, Kozak, Sasinka