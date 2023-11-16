Slovakya - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Slovakya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) j Grubu 9. hafta maçında kendi sahasında İzlanda ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2023 - 17:01
Slovakya - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı sürüyor.

Francesco Calzona yönetimindeki Slovakya, kendi sahasında Fridtjof Hareide'nin ekibi İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

SLOVAKYA - İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Tehelne Pole Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

SLOVAKYA - İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Slovakya, grupta oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Lüksemburg'u 1-0 mağlup etmişti.

İzlanda ise kendi sahasında ağırladığı Lihtenştayn'ı 4-0'lık skorla geçmişti.


Slovakya İzlanda EURO 2024 canlı Canlı yayın

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