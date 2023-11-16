Slovakya - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Slovakya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) j Grubu 9. hafta maçında kendi sahasında İzlanda ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı sürüyor.
Francesco Calzona yönetimindeki Slovakya, kendi sahasında Fridtjof Hareide'nin ekibi İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
SLOVAKYA - İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?
Tehelne Pole Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
SLOVAKYA - İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Slovakya, grupta oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Lüksemburg'u 1-0 mağlup etmişti.
İzlanda ise kendi sahasında ağırladığı Lihtenştayn'ı 4-0'lık skorla geçmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Arda Turan'a PFDK'den rekor ceza!
- Netanyahu'dan Erdoğan'a yanıt
- Esad için yakalama kararı
- Netanyahu yargılanabilir mi?
- Fatih Portakal asgari ücrette kulis bilgisini paylaştı
- Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin ilk açıklama!
- Metin Uca entübe edildi
- İki vajinası olan kadın deneyimlerini paylaştı
- Bir isim daha partiden ayrıldı!
- 'Polatlar'la ilgili yeni gelişme