Sofiane Feghouli, Galatasaray'a açtığı davanın ardından konuştu
Galatasaray'dan ayrılan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, FIFA'ya açtığı dava ile ilgili konuştu. Feghouli, "Hakkım olan için talepte bulundum. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim" ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Cezayirli Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı kulüpten alacakları için FIFA'ya dava açmıştı. Feghouli, açtığı dava sonrası açıklamada bulundu.
Feghouli, "Kulübü içtenlikle seviyorum ve taraftarın önünde oynamayı sevdim. Kalıcı anılar edindim. Futbol benim tutkum ve mesleğim. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Hakkım olan için talepte bulundum. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim" dedi.
Cezayirli oyuncu, "Birlikte 2 şampiyonluk kazandık, saygı devam etmeli" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Ailem, kulübü içtenlikle seviyorum ve taraftarın önünde oynamayı sevdim. Kalıcı anılar edindim. Futbol benim tutkum ve mesleğim. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Hakkım olan için talepte bulundum. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim.Birliktekazandık, saygı devam etmeli— Sofiane Feghouli (@sffeghouli) September 29, 2022
28.75 MİLYON LİRALIK DAVA
32 yaşındaki futbolcu birikmiş alacağı, maç başı prim ve bonusları ile ev kirasını içeren kalemler için Galatasaray'ı FIFA'ya şikâyet etti. Feghouli'nin söz konusu maddelerden istediği rakamın toplamı ise 1.6 milyon Euro (28.75 milyon Türk Lirası).
Video Haberler
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü şarkıcı banyoda ölü bulundu
- Devlete güvenin geldiği hâl!
- Fatih Terim belgeseline ibret olsun!
- Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
- Öngörüm: Onay çıkacak... Üç ay içinde
- Dünya diken üstünde! Putin...
- HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili açıklama
- Gazetelerden öğrendi, 'Ya bu ne' dedi
- AYM'den Seçim Kanunu'yla ilgili karar
- Nedim Şener hakkında bomba iddia...