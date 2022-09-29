Sofiane Feghouli, Galatasaray'a açtığı davanın ardından konuştu

29 Eylül 2022 Perşembe, 16:09

Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Cezayirli Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı kulüpten alacakları için FIFA'ya dava açmıştı. Feghouli, açtığı dava sonrası açıklamada bulundu.

Feghouli, "Kulübü içtenlikle seviyorum ve taraftarın önünde oynamayı sevdim. Kalıcı anılar edindim. Futbol benim tutkum ve mesleğim. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Hakkım olan için talepte bulundum. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim" dedi.

Cezayirli oyuncu, "Birlikte 2 şampiyonluk kazandık, saygı devam etmeli" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Ailem, kulübü içtenlikle seviyorum ve taraftarın önünde oynamayı sevdim. Kalıcı anılar edindim. Futbol benim tutkum ve mesleğim. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Hakkım olan için talepte bulundum. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim.Birliktekazandık, saygı devam etmeli — Sofiane Feghouli (@sffeghouli) September 29, 2022

28.75 MİLYON LİRALIK DAVA

32 yaşındaki futbolcu birikmiş alacağı, maç başı prim ve bonusları ile ev kirasını içeren kalemler için Galatasaray'ı FIFA'ya şikâyet etti. Feghouli'nin söz konusu maddelerden istediği rakamın toplamı ise 1.6 milyon Euro (28.75 milyon Türk Lirası).