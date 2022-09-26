Sofiane Feghouli: 'Galatasaray'a dava açtım'
Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılılar için FIFA'ya dava açtığı yönünde çıkan haberlerin doğru olduğunu açıkladı.
Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli, FIFA'ya dava açtığı haberlerini doğruladı.
A Spor'a konuşan Feghouli, "Çıkan haberler doğru. Galatasaray'dan alacağımı tahsil etmek için çok uğraştım fakat sonuç alamadım. Dursun Özbek ile de görüştüm ama ." dedi.
Cezayirli futbolcu, ayrıca, "Bu transfer döneminde de Galatasaray'ın durumunu yakından takip ettim ve ekonomik olarak bir sıkıntılarını görmeyince avukatıma talimat verdim ve Galatasaray'ın borcu neyse almasını söyledim. Bunun dışında bir konu yok" diye konuştu.
Birikmiş alacağı, maç başı prim ve bonusları ile ev kirasını içeren kalemler için Galatasaray'ı FIFA'ya şikâyet eden 32 yaşındaki futbolcu, dava dosyasına gecikmeden dolayı yüzde 10 faiz de işletti. Feghouli'nin söz konusu maddelerden istediği rakamın toplamı ise 1.6 milyon euro.
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