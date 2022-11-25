Sofiane Feghouli, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile anlaştı!
Galatasaray'la sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkan Sofiane Feghouli, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşta kalan Sofiane Feghouli, Süper Lig'de kalıyor.
Sporx'in haberine göre, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Kasımpaşa ile de görüşen 32 yaşındaki futbolcu, bir diğer İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı.
Fatih Karagümrük'ün, Cezayirli futbolcunun transferini kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklaması bekleniyor.
Feghouli, transferi açıklansa da Fatih Karagümrük'te ara transfer döneminin ardından oynamaya başlayacak.
Fatih Karagümrük, daha önce Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra boşta kalan Adem Ljajic'i de kadrosuna katmıştı.
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