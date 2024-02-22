Solskjaer'den Bayern Münih'e yeşil ışık!

Manchester United'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Bayern Münih'te sezon sonunda görevinden ayrılacak olan Thomas Tuchel'in erken ayrılık ihtimaline karşın sezon bitimine kadar takımın başına geçmeye hazır olduğu öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 20:13
Solskjaer'den Bayern Münih'e yeşil ışık!
Abone Ol google-news

Bayern Münih, sezon sonunda mevcut teknik direktörü Thomas Tuchel ile yollarını ayıracağını açıklamıştı. Bu doğrultuda flaş bir iddia gündeme geldi.

Sky Sport'un haberine göre; İsmi geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'la da anılan Manchester United'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, sezon sonuna kadar Bayern Münih'in başına geçmeye hazır.

İskoç teknik adamın, Tuchel ile erken bir ayrılığa karşı Bayern Münih'i çalıştırmaya istekli ve hazır olduğu ifade edildi.

2021 yılında çok fazla eleştiri alarak Manchester United'dan ayrılan Solskjaer, İngiliz ekibinde çıktığı 149 karşılaşmada 1.79 puan ortalaması yakalamıştı.


Ole Gunnar Solskjaer haberleri Bayern Münih haberleri transfer haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eczacıbaşı Dynavit - Scandicci maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eczacıbaşı Dynavit - Scandicci maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Üsküp gezilecek yerler… Üsküp vize istiyor mu, nerede, para birimi ne, nereye bağlı?

Üsküp gezilecek yerler… Üsküp vize istiyor mu, nerede, para birimi ne, nereye bağlı?
TFF'den, Süper Lig açıklaması! 1 hafta erteleme...

TFF'den, Süper Lig açıklaması! 1 hafta erteleme...
Ablasını rahatsız eden adamı bıçakladı!

Ablasını rahatsız eden adamı bıçakladı!
Panathinaikos penaltılarda PAOK'u eledi!

Panathinaikos penaltılarda PAOK'u eledi!
İstanbul’a ‘Afgan’ aday: ‘Gelin Türkiye’ye layık olalım…’

İstanbul’a ‘Afgan’ aday: ‘Gelin Türkiye’ye layık olalım…’
Fenerbahçe yöneticisi Burak Kızılhan'dan flaş Icardi paylaşımı!

Fenerbahçe yöneticisi Burak Kızılhan'dan flaş Icardi paylaşımı!
Fellah Köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Fellah Köftesi tarifi

Fellah Köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Fellah Köftesi tarifi