Son 5 yılın en iyi kulüpleri açıklandı: İşte Türk takımlarının sırası...

7.03.2026 14:33:00
Cumhuriyet Spor
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 5 yılın en iyi takımlarını açıkladı. İlk 30'da Türk takımı yer aldı.

IFFHS, 2021 ile 2025 yılları arasındaki 'Kulüpler Dünya Sıralaması'nı duyurdu. Real Madrid'in son 5 yılın en iyi takımı olurken, onu İngiliz devi Manchester City takip etti. 

IFFHS'nin açıkladığı dünya kulüpler sıralamasında ilk 10 sıra ve Türk takımlarının konumları şöyle:

1- Real Madrid: 1753 puan

2- Manchester City: 1605 puan

3- Flamengo: 1536 puan

4- Paris Saint-Germain: 1470 puan

5- Palmeiras: 1449 puan

6- Bayern Münih: 1433 puan

7- Inter: 1430 puan

8- Chelsea: 1334 puan

9- Barcelona: 1332 puan

10- Liverpool: 1265 puan

28- Fenerbahçe: 985 puan

45- Galatasaray: 879,5 puan

127- Beşiktaş: 572,5 puan

138- Trabzonspor: 545,5 puan

142- Başakşehir: 535,5 puan

248- Sivasspor: 379,5 puan

294- Alanyaspor: 350,5 puan

307- Konyaspor: 340,5 puan

367- Kayserispor: 303,5 puan

372- Kasımpaşa: 301 puan

430- Antalyaspor: 277,5 puan

453- Gaziantep FK: 271,5 puan

