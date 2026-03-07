Son 5 yılın en iyi kulüpleri açıklandı: İşte Türk takımlarının sırası...

IFFHS, 2021 ile 2025 yılları arasındaki 'Kulüpler Dünya Sıralaması'nı duyurdu. Real Madrid'in son 5 yılın en iyi takımı olurken, onu İngiliz devi Manchester City takip etti.
IFFHS'nin açıkladığı dünya kulüpler sıralamasında ilk 10 sıra ve Türk takımlarının konumları şöyle:
1- Real Madrid: 1753 puan
2- Manchester City: 1605 puan
3- Flamengo: 1536 puan
4- Paris Saint-Germain: 1470 puan
5- Palmeiras: 1449 puan
6- Bayern Münih: 1433 puan
7- Inter: 1430 puan
8- Chelsea: 1334 puan
9- Barcelona: 1332 puan
10- Liverpool: 1265 puan
28- Fenerbahçe: 985 puan
45- Galatasaray: 879,5 puan
127- Beşiktaş: 572,5 puan
138- Trabzonspor: 545,5 puan
142- Başakşehir: 535,5 puan
248- Sivasspor: 379,5 puan
294- Alanyaspor: 350,5 puan
307- Konyaspor: 340,5 puan
367- Kayserispor: 303,5 puan
372- Kasımpaşa: 301 puan
430- Antalyaspor: 277,5 puan
453- Gaziantep FK: 271,5 puan