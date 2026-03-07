Virgil van Dijk'tan Galatasaray açıklaması!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.03.2026 11:52:00
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'un savunmacısı Virgil van Dijk, Wolverhampton'ı 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, FA Cup 5.Tur maçında Wolves'ı deplasmanda 3-1 yendi ve bir üst tura yükseldi.

GALATASARAY MAÇINA DEĞİNDİ

Mücadelenin ardından Liverpool'da takım kaptanı Virgil van Dijk maçla ilgili düşüncelerini aktarırken, Salı günü İstanbul'da oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili de konuştu.

"KULAKLARIMIZ YİNE TEST EDİLECEK"

İlk maçta tribünlerin rakip takım üstüne yaptığı baskıdan etkilendiğini söyleyen Hollandalı savunmacı, Salı günü oynanacak maç içinse şunları söyledi:

"Şimdi Galatasaray maçına odaklanacağız. Kulaklarımız yine test edilecek ama orada olmak güzel. Zor bir maç olacak. Umarım orada iyi bir sonuç alabiliriz." 

