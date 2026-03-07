Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan derbinin VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu. Müsabakaya asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak ise Gökhan Barcın atandı.