7.03.2026 12:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 25. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan derbinin VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu. Müsabakaya asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak ise Gökhan Barcın atandı.

İlgili Konular: #beşiktaş #galatasaray #hakem

