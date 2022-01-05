Son dakika | Arsenal - Liverpool maçı ertelendi

Son dakika | Arsenal - Liverpool maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2022 Çarşamba, 16:12
Son dakika | Arsenal - Liverpool maçı ertelendi
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Arsenal - Liverpool maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi.

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