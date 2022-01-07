Aziz Yıldırım'ın koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.
Koronavirüs testi pozitif çıkan 69 yaşındaki Aziz Yıldırım'ın, tedbir amacıyla hastaneye götürüldüğü belirtildi.
Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe'de Medya İletişim Direktörü olarak görev yapan Necati Mete, konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaparak "Aziz Başkan’ın covid testi geçen hafta pozitif çıkmıştı. Tercihe bağlı bir kaç gün hastanede kaldı, dün itibariyle de testi negatif çıktı ve hastaneden ayrıldı. Hafif atlattı, durumu çok şükür iyi" ifadelerini kullandı.
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