SON DAKİKA | Beşiktaş resmen açıkladı! Sergen Yalçın dönemi sona erdi...
Son dakika... Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
Beşiktaş resmi internet sitesinden, Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığını duyurdu.
İşte yapılan açıklama...
Kamuoyuna Duyurulur
29 Ocak 2020 tarihinden bu güne Profesyonel Futbol Takımımızın teknik direktörlüğü görevini yapan, Sayın Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
Görev süresince Profesyonel Futbol Takımımızla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan hocamız Sergen Yalçın‘a çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.
Saygılarımızla…
Beşiktaş JK
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