SON DAKİKA | Galatasaray'da Fatih Terim sonrası 7 ayrılık daha

10 Ocak 2022 Pazartesi, 17:00

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in dördüncü dönemi sona erdi.

NTVSpor'un haberine göre, Terim sonrası sarı-kırmızılılarda Necati Ateş ve Selçuk İnan'ın da görevlerine son verildi.

Aynı zamanda idari direktör Şükrü Hanedar, sportif koordinatör Fatih İbradı, medya sorumlusu Eray Sözen, Florya Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz, Florya Metin Oktay Tesisleri Müdür Yardımcısı Ender Uysal’ın da görevine son verildi.