Harry Kewell: Galatasaray'a sadece isminle gelemezsin

01 Aralık 2021 Çarşamba, 09:44

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Harry Kewell, sarı-kırmızılı takımdaki günlerini GSTV'ye anlattı.

Kewell'in açıklamaları şöyle:

GALATASARAY'DA UNUTAMADIĞI ANLAR

Bu soru bana her sorulduğunda her söylediğim şey, bu sahaya her adımımı attığımda her an benim için çok önemliydi. Eski Ali Sami Yen'de bile o sahaya çıkıp oynamak, o tarihi sahada oynamak benim için çok değerliydi.

2009'DAKİ GALATASARAY - HAMBURG MAÇI

Defansta oynamayı ben istedim. Çünkü o sırada bir oyuncumuz cezalıydı ve diğer oyuncumuz sakattı. Genelde Hakan Balta benim arkamda oynarken o maçta yan yana partner olarak görev yaptık. İlk 70 dakika harikaydık. Hatta mükemmel oynadık. Ancak sanırım kayıtsız kaldık. Hafife aldık, rahat davrandık ve geri çekildik. Hamburg üst üste pozisyon bularak öne geçti. Hakan ve ben fazla dayanamadık. Bu maçı asla unutamam.

ÇOCUKKEN ETKİLENDİĞİ FUTBOLCULAR

Van Basten hayranıydım. En büyük fanıyım. Frank Rijkaard keza. Bazılarıyla beraber büyüdüm. Özellikle fenomen Ronaldo benim için muhteşemdir. Zidane, Maldini gibi sıra dışı oyuncular var.

"HAKAN BALTA, SABRİ, ARDA, ÜMİT KARAN, AYHAN, HASAN ŞAŞ"

Hakan Balta için dilerdim ki denizaşırı bir yere gidebilsin. Çünkü onda bu yetenek vardı. Bence farklıydı. Sonuçta Türkiye'de çok yetenekli futbolcular var. Ben yeni geldiğim zamanlarda bile takımda çok yetenekli oyuncular vardı. Arda çok iyi oyuncu. Sabri'nin iyi bir enerjisi, temposu vardı. Tabii ki mevki adamı Balta. Hasan Şaş, Ümit Karan. Benim onlara saygı duyduğum ve onlardan çok şey öğrendiğim oldu. Tüm oyuncuların kendine has yetenekleri var.

"KOÇLUK YAPMAKTAN ZEVK ALIYORUM"

Koçluk yapmaktan zevk alıyorum. Antrenman yapmaktan zevk alıyorum. Birine bir şey öğretebilmek, onlara burada çizginin bu ötesinde liderlik edebilmek, onların da sahada beni dinlemesi ve tekrar etmeleri, anlamaları. Bu çok güçlü bir şey.

"GALATASARAY'A SADECE İSMİNLE GELEMEZSİN"

Çok isterim, hiç şüphe yok. Ancak o hakkı önce elde etmem lazım. Galatasaray gibi büyük bir kulübe sadece isminle gelemezsin.