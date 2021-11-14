SON DAKİKA | Karadağ-Türkiye maçını Daniel Siebert yönetecek
Son dakika... A Milli Futbol Takımımızın, 16 Kasım Salı günü Karadağ ile oynayacağı maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
A Milli Futbol Takımı’nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda 16 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda oynayacağı maçın hakemi belli oldu.
Podgorica Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve 22.45’te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert’in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak. Maçta aynı ülkeden Sascha Nicolai Stegemann VAR, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev alacak.
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