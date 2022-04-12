Son Dakika: A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü, Ergin Ataman oldu. Resmi imzaların perşembe günü atılacağı ifade edildi.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2022 Salı, 14:48
Son Dakika: A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi!
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A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi başlıyor. Deneyimli başantrenör ile prensipte anlaşma sağlandı. Resmi imzalar perşembe günü saat 11:00'de atılacak.

A Milli Takım'da 2020'de göreve getirilen başantrenör Orhun Ene ile 4 Nisan'da yollar ayrılmıştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamada da "A Milli Erkek Takımı'mızın yeni başantrenörünün açıklanacağı imza töreni, 14 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecektir" ifadeleri kullanıldı. 


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