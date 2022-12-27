Son dakika... A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Daniele Santarelli oldu
Giovanni Guidetti ile yollarını ayıran Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına İtalyan çalıştırıcı Daniele Santarelli'yi getirdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda Sırbistan’la şampiyonluk yaşayan İtalyan çalıştırıcı Daniele Santarelli getirildi.
Anlaşmanın ayrıntılarının gelecek hafta, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Daniele Santarelli’nin beraber düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklanacağı belirtildi.
Daniele Santarelli ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ
DANIELE SANTARELLI’NIN KARİYERİ
Antrenörlük Kariyeri
2012-13 Robursport Volley Pesaro (Yardımcı Antrenör)
2013-14 Robur Tiboni Volley Urbino (Yardımcı Antrenör)
2014-15 Pomi Casalmaggiore (Yardımcı Antrenör)
2015-17 Imoco Volley Conegliano (Yardımcı Antrenör)
2017-halen Imoco Volley Coneglian0 (Başantrenör)
Antrenörlük Başarıları
1 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu (2020-21)
3 Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü (2016-17, 2018-19, 2021-22)
1 Şampiyonlar Ligi İkinciliği (2017-18)
2 Kulüpler Dünya Şampiyonluğu (2019-20, 2022-23)
1 Kulüpler Dünya Üçüncülüğü (2021-22)
6 İtalya Ligi Şampiyonluğu (2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22)
1 İtalya Ligi İkinciliği (2016-17)
4 İtalya Kupası Şampiyonluğu (2016-17, 2019-20, 2020-21, 2021-22)
2 İtalya Kupası İkinciliği (2017-18, 2018-19)
6 İtalya Süper Kupası Şampiyonluğu (2016-17, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23)
Milli Takım Kariyeri ve Başarıları
2018-22 Hırvatistan Milli Takımı (Başantrenör)
2022 Sırbistan Milli Takımı (Başantrenör)
1 Gloria Cup İkinciliği (2019-Hırvatistan)
2 Avrupa Ligi İkinciliği (2019, 2021-Hırvatistan)
1 Milletler Ligi Üçüncülüğü (2022-Sırbistan)
1 Dünya Şampiyonluğu (2022-Sırbistan)
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