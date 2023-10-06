SON DAKİKA A Milli Takım kadrosu açıklandı!
Son dakika.. A Milli Takım'ın Hırvatistan ve Letonya maçlarının kadrosu açıklandı.
A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan ve Letonya maçlarının aday kadrosu açıklandı.
A Millî Takımımızın 12 Ekim’de Osijek’te Hırvatistan ile 15 Ekim’de Konya’da Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. #BizimÇocuklar pic.twitter.com/GgaObmmXvL— Türkiye #BizimÇocuklar ???? (@MilliTakimlar) October 6, 2023
İşte aday kadro:
Kaleciler: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır
Savunma: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz
Orta Saha: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu
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